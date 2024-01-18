Россия стала центральной фигурой в оборонных планах НАТО Адмирал Бауэр: НАТО разработала оборонные планы на случай конфликта с Россией

Фото: defense.gov

Оборонные планы НАТО были разработаны, прежде всего, на случай конфликта Альянса с Россией, заявил глава Военного комитета организации адмирал Роб Бауэр. По его словам, РФ расценивается как одна из основных угроз блоку. Упоминая Россию, он поставил страну на один уровень с террористическими группировками, передает РИА Новости.

В наших оборонных планах, в нашей стратегии мы описываем две основные угрозы альянсу — это Россия и террористические группировки. Мы расцениваем Россию как угрозу НАТО... Именно этому и посвящены наши оборонные планы. Мы являемся оборонным альянсом и должны быть готовыми к этому, и мы готовы и продолжаем подготовку, — заявил Бауэр журналистам.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения. В маневрах примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих. Бауэр сообщал, что учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом Альянса. В маневрах планируется использовать «реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск».