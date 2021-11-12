Россия призвала ФРГ и Францию заставить Украину выполнять соглашения

Россия призывает Францию и Германию заставить Украину выполнять минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минского комплекса мер.

Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода) будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер, — сказал Лавров по итогам Международной конференции по Ливии.

Ранее сообщалось, что Киев может начать активные боевые действия в Донбассе по решению НАТО. Такое мнение высказал экс-офицер Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань. По его словам, НАТО «осваивает» территорию Украины с 2014 года с целью подготовки к будущей войне.

Он отметил, что признаками подобной подготовки можно считать восстановление восточно-европейских натовских командных структур, распущенных в конце холодной войны. Одним из интересов НАТО, который может подтолкнуть к активным боевым действиям, Астрахань называет желание Альянса господствовать в Чёрном море, заперев Россию в её границах.