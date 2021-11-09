Названо условие, при котором Киев начнёт боевые действия в Донбассе

Киев может начать активные боевые действия в Донбассе по решению НАТО. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал экс-офицер Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

По словам Астраханя, НАТО «осваивает» территорию Украины с 2014 года с целью подготовки к будущей войне.

Это называется «обжить территорию на театре военных действий». Это идёт неспешно, последовательно, этап за этапом. Америка и Англия — это две основные страны, которые делают это. США занимаются морскими базами, подготовкой к действиям на Чёрном море, а англичане заняты сухопутными операциями, — заявил экс-силовик ДНР.

По его мнению, признаками подобной подготовки можно считать восстановление восточно-европейских натовских командных структур, распущенных в конце холодной войны. Одним из интересов НАТО, который может подтолкнуть к активным боевым действиям, Астрахань называет желание Альянса господствовать в Чёрном море, заперев Россию в её границах.

И в этом смысле украинская территория Альянсу нужна, и он будет её осваивать. Я думаю, что при этом воевать в Донбассе Киев будет по команде и под управлением Альянса. И тогда, когда это нужно будет Альянсу, а не Киеву, — сказал Астрахань.

Ранее Минобороны РФ отреагировало на действия США в Черноморском регионе. В силовом ведомстве подчеркнули, что в данном случае наблюдается изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. Ранее в Чёрное море вошли вооружённый крылатыми ракетами эсминец «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США.