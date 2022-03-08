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Россия объявила режим тишины для эвакуации украинцев из ряда городов

Гумштаб: РФ объявила режим тишины на Украине с утра 9 марта
22:52, 08 марта 2022
Россия объявила режим тишины для эвакуации украинцев из ряда городов Фото: Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press
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Россия с 10:00 мск среды, 9 марта, объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Решение касается в том числе жителей Киева, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что гумштаб объяснил свои действия ситуацией на Украине, которая ухудшилась из-за беспредела со стороны националистов, постоянно срывающих мероприятия по открытию гуманитарных коридоров.

В этот раз Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населённых пунктов в Россию через территорию Белоруссии. Затем украинцы смогут перебраться в пункты временного размещения или в избранные пункты назначения, в том числе в города на западе Украины. Гуманитарные коридоры будут открыты также из Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Ранее стало известно, что 8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил: гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Мариуполя и других городов страны не сработали. Он также заявил, что лидеры стран Запада несут ответственность за продолжение конфликта в стране.

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