Россия обсудит с США мораторий на РСМД после формирования команды Байдена

https://static.news.ru/photo/bfee47a2-609c-11eb-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва представит Вашингтону свои предложения по мораторию на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) после завершения формирования команды нового президента США Джо Байдена. В частности, в МИД ожидают назначения сотрудников, занимающихся вопросами контроля над вооружениями.

Мы, конечно, им эти предложения возобновим, о них напомним и пригласим к предметному диалогу. Не через микрофоны, не путем обмена комментариями публичными, а в нормальном ключе за переговорным столом, — сообщил ТАСС дипломат.

Рябков отметил, что договор о ликвидации РСМД устарел и вряд ли может быть продлён в его нынешней редакции. По словам представителя МИД, эпоха, в которой заключалось соглашение, «осталась в прошлом».

Сейчас надо смотреть вперёд, и никто кроме нас не выдвинул никаких идей, что делать в этой области в интересах обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и в интересах укрепления безопасности. Мне кажется, что западные коллеги либо не понимают, либо осознанно передёргивают содержание предложений президента РФ [Владимира Путина] о встречных мораториях, — сказал дипломат.

Договор о ликвидации РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

Как писал NEWS.ru, администрация бывшего президента США Дональда Трампа заявляла, что готова разместить гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России. Новый президент Джо Байден пока не высказывался по этой инициативе.