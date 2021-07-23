Кремль не увидел причин убирать «Талибан» из списка запрещённых организаций

Россия пока не планирует исключать движение «Талибан» (запрещено в РФ) из реестра запрещённых организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких новаций в этом вопросе нет. Он добавил, что «Талибан» является ощутимой и достаточно мощной силой, которая действует в Афганистане.

Конечно, для нас важно, чтобы всё, что происходит в Афганистане, не представляло угрозу для периметра границ наших партнёров, — сказал Песков.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. В стране активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку. Это связано с активностью террористов у границ с Таджикистаном. Руденко подчеркнул, что боевиками движения «Талибан» практически полностью контролируется граница с Таджикистаном.