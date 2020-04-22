Россия, Иран и Турция обсудили борьбу с коронавирусом в контексте Сирии

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Министры иностранных дел стран — гарантов астанинского процесса сирийского урегулирования (Россия, Иран и Турция) обсудили 22 апреля вопросы борьбы с коронавирусом в контексте Сирии.

Обсудили борьбу с COVID-19 в контексте Сирии. Также обсудили последние события в Идлибе и к востоку от реки Евфрат, политический процесс, гуманитарную ситуацию и вопросы возвращения беженцев, — цитирует ТАСС министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Уточняется, что последний раунд переговоров в астанинском формате прошёл 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Провести следующую встречу планировалось в марте. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в апреле сообщил, что до обострения ситуации с распространением коронавируса предполагалось организовать консультации в Иране.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран по Сирии и ситуацию в Идлибе. Руководители государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договорённостей по Идлибской зоне деэскалации. Речь шла прежде всего о принятом в Москве 5 марта дополнительном протоколе к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.