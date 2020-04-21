Путин и Эрдоган отметили важность соблюдения суверенитета в Сирии

https://static.news.ru/photo/2d3a8cd0-83df-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран по Сирии и ситуацию в Идлибе.

Руководители государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договорённостей по Идлибской зоне деэскалации. Речь идёт прежде всего о принятом в Москве 5 марта дополнительном протоколе к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года.

Подтверждена необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Дамаск 20 апреля, вероятно, был призван показать неизменность позиции Тегерана по Сирии в условиях растущих слухов о готовности некоторых аравийских столиц помогать правительству президента Башара Асада финансово. Тем не менее в медиапространстве множатся сообщения не только о возможной оптимизации иранского «проекта» в Сирии, но и о перспективах более уверенного выхода Сирийской Арабской Республики из региональной изоляции.