Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Дамаск 20 апреля, вероятно, был призван показать неизменность позиции Тегерана по Сирии в условиях растущих слухов о готовности некоторых аравийских столиц помогать правительству президента Башара Асада финансово. Тем не менее, в медиапространстве множатся сообщения не только о возможной оптимизации иранского «проекта» в Сирии, но и о перспективах более уверенного выхода Арабской Республики из региональной изоляции. На этот раз сигналы поступают из Израиля.

Приезд Зарифа в Сирию мог стать своего рода зондированием почвы на предмет того, как сейчас баасистское правительство относится к своему основному шиитскому союзнику. Атмосферу недоверия создают сообщения катарских СМИ, которые уличают официальный Дамаск в финансовых контактах с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По этим данным, принц Абу-Даби пообещал Дамаску внушительную финансовую помощь в том случае, если Сирийская арабская армия (САА) инициирует наступление на провинцию Идлиб, остающуюся в руках протурецкой оппозиции.

Поездка шефа иранской дипломатии не стала чем-то сенсационным с точки зрения заявлений. В разговоре между Асадом и Зарифом поднимались вопрос проведения очередной встречи в «астанинском формате» (Россия, Турция, Иран), проблема функционирования Конституционного комитета, а также «посягательство Турции на сирийский суверенитет», что проявляется в военном усилении на территории провинции Идлиб.

Мохаммад Джавад Зариф Iranian Presidency /Global Look Press

В условиях распространения коронавируса нового типа и связанного с обесцениванием нефти экономического шока подозрения о возможной «экономии» Ирана на сирийском досье стали звучать всё чаще. Арабское издание Elaph со ссылкой на израильского военного чиновника сообщило , что официальный Дамаск стал тяготиться связями с иранским руководством. Это недовольство столь велико, утверждает собеседник Elaph, что еврейское государство всерьёз рассматривает вариант с реабилитацией каналов обратной связи с сирийцами, если те решатся на демонтаж иранского влияния.

Израильский военный чиновник выразил уверенность в том, что череда кризисов в перспективе приведёт к изменениям в региональной ориентации сирийского правительства. Если смотреть на эти сообщения в сумме с тем, что некоторые израильские эксперты всерьёз выдвигают версию о возможности прихода к власти в Сирии человека с произраильскими взглядами, можно сделать вывод о том, что еврейское государство мониторит реакцию на перспективы восстановления ограниченных контактов с Сирией.

Лимиты иранского инструментария в действительности показала пандемия COVID-19, когда Исламская Республика стала едва ли не самым большим на Ближнем Востоке очагом заражения. Внутренний кризис, связанный с болезнью и спадом в экономике, значительно сузил способность Тегерана вести дела в странах его традиционной зоны влияния. Это хорошо почувствовали Эмираты, которые поспешили оказать гуманитарную помощь не только самому Ирану, но и Сирии, что только добавило уверенности в скором изменении политической линии президентского дворца в Дамаске.

Политика ОАЭ носит двойственный характер. С одной стороны, для Абу-Даби важно найти точку опоры своего влияния в Сирии, с другой — не перейти «красные линии» Ирана, с которым за последние месяцы Эмиратам удалось снизить градус напряжённости — вопреки импульсам из США. Одно очевидно точно — из череды недавних кризисов Сирия вряд ли выйдет такой, какой её привыкли видеть за многие годы вооружённого конфликта. И совсем не исключено, что эти изменения затронут и сам президентский дворец.