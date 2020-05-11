Россия и США прорабатывают вопросы взаимной помощи в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/5c9ba598-938b-11ea-9700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопросы помощи друг другу в связи с распространением коронавирусной инфекции прорабатывают Москва и Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кое-что находится в проработке. Более конкретно мы пока ничего не можем сообщить, — заявил Рябков журналистам ТАСС.

7 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин дал согласие на поставку американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Россию. Лидеры двух стран общались по телефону. Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты подчёркивают, что в американской администрации беседу оценили в положительном ключе.

NEWS.ru писал, что рост новых случаев заражения коронавирусом в регионах России является естественным развитием эпидемического процесса. Об этом заявила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Она считает, что в РФ возможна вторая волна коронавируса, которая может быть вызвана массовыми гуляньями россиян на майские праздники на фоне усталости от ограничений.

В России зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом, 11 656 за последние сутки. 39 801 человек выздоровел, 2009 умерли. В Москве диагностировано 115 909 заболевших, 6169 выявлено за последние сутки, более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.