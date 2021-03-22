Россия и Китай продлят договор о добрососедстве

https://static.news.ru/photo/f10dd580-8b87-11eb-a86c-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Ван И Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и Россия договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на новый пятилетний срок.

Открывая переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым китайский дипломат отметил, что в июле 2021 года отмечается 20-летие подписания документа, имеющего важное значение. Ван И добавил, что договор заложил прочную правовую основу для здорового и устойчивого развития отношений двух стран, сообщает РИА Новости.

Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учётом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договорённостей и придать новый импульс развитию отношений, — подчеркнул Ван И.

Дипломат также указал, что в последнее время «горстки европейских сил» выступают с обвинениями в адрес Пекина и Москвы.

Справедливость в конечном итоге восторжествует в мире. Несмотря на то, что меняется международная ситуация в мире, наша решимость отстаивать международную справедливость остаётся неизменной. Это попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперёд и не могут менять историческую тенденцию, — отметил министр КНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Сергей Лавров с 22 по 25 марта посетит Китай и Южную Корею с рабочими визитами. Время, выбранное для поездки, примечательно: 19 марта на Аляске прошли переговоры китайской и американской делегаций, а 17 марта министры иностранных дел и обороны США прибыли в Южную Корею. Эксперты считают это совпадением, однако от сравнения результатов двух визитов уклониться будет сложно.