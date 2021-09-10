Российский турист сорвался со смотровой площадки в Абхазии

Турист из России получил многочисленные травмы и повреждения, упав со смотровой площадки в Гагре. Он госпитализирован. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о 29-летнем жителе Воронежа Сергее Пучкове. В ночь на 11 сентября он сорвался с площадки и «кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю».
Спасатели на лодке
В МЧС добавили, что в Гудаутском районе продолжаются поиски россиянина Дмитрия Юктешева. Он пропал в начале августа в окрестностях села Анхуа.
Ранее сообщалось, что из пещеры Верёвкина в Абхазии достали тело российского туриста, пропавшего в 2020 году. Оно находилось на глубине более одного километра.