Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтийским морем

https://static.news.ru/photo/fbac471e-e093-11ea-8938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) сообщили, что российский истребитель Су-27СМ был поднят в воздух для перехвата самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над Балтийским морем.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, — отметили в ведомстве.

По данным НЦУО, нарушения госграницы допущено не было. Полёт проходил в строгом соответствии с международными нормами

Кроме того, эксперты отметили, что «после разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», передаёт ТАСС.

Ранее главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, если Белый дом примет их на вооружение. Американский лидер назвал эту разработку «супер-пупер»-технологией: во время испытаний ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую. Специалист добавил, что Москва опередила Вашингтон в области гиперзвуковых технологий на несколько лет. Коротченко отметил, что разработки Белого дома находятся на стадии лётных испытаний, а Кремль уже принял на вооружение ряд серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон», писал NEWS.ru.