Российский генерал назвал сроки окончания спецоперации России на Украине Генерал Бужинский заявил, что спецоперация России на Украине может продлиться еще полгода

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Генерал-лейтенант в отставке, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил, что сроки окончания спецоперации России по защите Донбасса будут зависеть от ее конечной цели. Он отметил, что одним из сценариев может стать освобождение Одессы и соединение с Приднестровьем, а также взятие Харькова и Днепра. Бужинский предположил, что спецоперация может продлиться еще примерно полгода, пишет газета «Аргументы и факты».

От того, какая будет выбрана цель, и будут зависеть ход и длительность операции. Возможны несколько вариантов, — рассказал Бужинский.

Генерал добавил, что одним из вариантов дальнейших действий Москвы может стать то, что российские военные дойдут до западных границ Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что конфликт России и Украины может завершиться этой зимой, пишет немецкое издание Bild. Он добавил, что власти в Киеве не намерены вести боевые действия на территории России.

Подоляк при этом подчеркнул, что страна не может оставить конфликт незаконченным, как это было, по его словам, в 2014–2015 годах. Советник Зеленского подчеркнул, что Киев пойдет на переговоры после того, как заберет всю территорию, которую считает своей. Он при этом не уточнил, о каких именно территориях идет речь.