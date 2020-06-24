Европа определила условия пропуска туристов после открытия границ

https://static.news.ru/photo/fdf6f466-b630-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

В Евросоюзе определили условия, на которых будут пропускать туристов в Шенгенскую зону, а также в страны Скандинавского полуострова после открытия внешних границ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на проект рекомендаций, разработанный страной — председателем Совета ЕС Хорватией, туристов стоит принимать из государств, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией сопоставима или лучше, чем в Европе.

Более того, желательно, чтобы ситуация с COVID-19 в этих странах по крайней мере стабилизировалась. Это будет оцениваться с точки зрения количества тестирований. При этом данные будут актуализироваться каждые две недели.

Согласно рекомендациям, этим требованиям будут соответствовать такие страны, где фиксируется 16–20 новых случаев заражения на 100 тысяч человек в течение 14 дней. При этом под данный критерий не попадают путешественники из России и США. Кроме того, не смогут посетить Европу туристы из Мексики, Саудовской Аравии, большинства государств Южной Америки.

Однако дипломаты ЕС подчеркивают, что критерии поездок всё еще могут измениться, а рекомендации, может быть, не будут иметь обязательной силы. По их мнению, документ выдаёт желаемое за действительное.

Как писал NEWS.ru, власти Кипра отменили требование для иностранных туристов, согласно которому прибывающие в страну гости должны были в обязательном порядке предоставлять справку об отсутствии заражения коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,2 млн человек по всему миру. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 606 881 подтверждённым диагнозом. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.