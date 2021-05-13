Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии

https://static.news.ru/photo/6f5d9a68-b3fd-11eb-bdc8-96000091f725_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Патруль российской военной полиции заблокировал и развернул американскую военную колонну на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Военные США нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций и передвигались без предварительного уведомления российской стороны в районе города Телль-Тамр, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на трассе М4. Большое американское военное подразделение было вынуждено развернуться после действий маленькой группы российских военных.

Ранее в Сети появился видеоролик, в котором российские военнослужащие преграждают путь американской военной колонне в сирийской провинции Хасеке. На видеозаписи американский броневик преследует российский военный патруль. Сначала россияне никак не реагируют, а потом принимают решение блокировать американцев.

Похожий инцидент произошёл в населённом пункте Абра, в 50 километрах от Хасеке. Видеозаписью поделились военные корреспонденты. На ней запечатлён конфликт между патрулями США и России. На кадрах отчётливо видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под её капота валит пар.