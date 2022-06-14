Российские Ту-160 назвали проблемой для ВВС США Американский обозреватель Иствуд: российские бомбардировщики Ту-160 вызывают дрожь у ВВС США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-160

Российские бомбардировщики Ту-160 вызывают дрожь у ВВС США, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американского обозревателя Брента М. Иствуда. Главная особенность этих самолётов, по его словам, — огромные размеры. Кроме того, следует отметить использующиеся на них двигатели.

Первое, что бросается в глаза, когда речь заходит о Ту-160М2, — это его гигантские размеры. Он имеет размах крыла 177 футов (54 м) и оснащён четырьмя мощными турбореактивными двигателями Кузнецова НК-32 с форсажной камерой и тягой 55 000 фунтов (25 тонн), которые считаются самой надёжной силовой установкой, когда-либо устанавливавшейся на боевой самолет, — пишет издание.

Ту-160 имеет запас хода 12 тыс. км, может запускать ракеты с ядерной боеголовкой и противокорабельные ракеты. У самолёта широкий спектр задач: от ядерных атак до патрулирования.

Кроме того, считает Иствуд, Ту-160 могут оборудовать гиперзвуковым оружием, что станет проблемой для американских специалистов по планированию воздушных боёв.

7 апреля президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейского 121-му тяжёлому бомбардировочному авиаполку, оснащённому самолётами Ту-160 и Ту-95МС. Он был сформирован в годы Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в 2020 году отметил 80-летний юбилей. В настоящее время дислоцируется на авиабазе ВКС России у города Энгельс Саратовской области.