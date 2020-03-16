https://static.news.ru/photo/61a9eb8c-67b5-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бут (архивное фото) Фото: wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители российского дипломатического ведомства отложили посещение гражданина РФ Виктора Бута в тюрьме штата Иллинойс из-за режима ЧС в США, который был введён из-за коронавируса.

Действительно, мы планировали посещение Бута, содержащегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс) 16 марта. Однако в связи с введением режима общенациональной чрезвычайной ситуации в США вынуждены перенести встречу на более поздний срок, — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, приоритетом деятельности российского посольства является забота о россиянах, которые попали в американские тюрьмы.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, где суд присяжных признал его виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Россиянин отрицает вину, передаёт «Интерфакс».

По его словам, он позволил себе откровенно высказаться об отношении к политике США в Южной Америке в неподходящей компании, что и стало основанием для его ареста.

Ранее NEWS.ru писал, что в тюрьме Виктор Бут задумался о написании книги по борьбе с депрессией.