Российская сторона распорядилась закрыть пункты пропуска с Украиной

Правительство РФ приняло решение о закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, которые продолжали существовать формально, несмотря на фактическое прекращение работы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины, — говорится в документе.
В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов. Они расположены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Среди них пункты пропуска, которые после референдумов 2022 года перестали находиться на границе с Украиной в связи с вхождением новых субъектов в состав России. Указанные переходы давно не функционируют, но продолжали числиться в межправительственном соглашении.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей на фоне эскалации. Боестолкновения произошли как минимум в шести локациях.