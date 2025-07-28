Российская сторона распорядилась закрыть пункты пропуска с Украиной Мишустин подписал документ о закрытии 20 пунктов пропуска с Украиной с 1 августа

Правительство РФ приняло решение о закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, которые продолжали существовать формально, несмотря на фактическое прекращение работы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины, — говорится в документе.

В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов. Они расположены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Среди них пункты пропуска, которые после референдумов 2022 года перестали находиться на границе с Украиной в связи с вхождением новых субъектов в состав России. Указанные переходы давно не функционируют, но продолжали числиться в межправительственном соглашении.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей на фоне эскалации. Боестолкновения произошли как минимум в шести локациях.