Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 22:22

Российская сторона распорядилась закрыть пункты пропуска с Украиной

Мишустин подписал документ о закрытии 20 пунктов пропуска с Украиной с 1 августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло решение о закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, которые продолжали существовать формально, несмотря на фактическое прекращение работы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины, — говорится в документе.

В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов. Они расположены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Среди них пункты пропуска, которые после референдумов 2022 года перестали находиться на границе с Украиной в связи с вхождением новых субъектов в состав России. Указанные переходы давно не функционируют, но продолжали числиться в межправительственном соглашении.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей на фоне эскалации. Боестолкновения произошли как минимум в шести локациях.

правительство РФ
погранпункты
закрытия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принимаем бой: взломали «Госуслуги» — что делать
Появились кадры с российским моряком с подбитого сухогруза Eternity C
Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
В США объяснили, как расценивать доставку ядерного оружия в Британию
Российская сторона распорядилась закрыть пункты пропуска с Украиной
Тело трехлетнего ребенка прибило к пляжу популярного курорта
Российских туристов заселили в полуразрушенные номера на популярном курорте
Петросян и Степаненко попали под суд из-за 500 тысяч: что еще не поделили
Медикам пришлось снять скальп с мужчины после поездки на самокате
«Рушить американскую торговлю»: политолог оценил новый ультиматум Трампа
Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России
Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам
Эксперт усомнился в введении пошлин против России со стороны США
Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день
Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона
Жертв домашнего насилия научат давать сдачу
В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада
В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
Жених в дырявых трусах: сельчанка залетела от зэка после изнасилования
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.