Российская нефть потечет из Балтики в Китай по Севморпути: как это будет Два нефтяных танкера впервые взяли курс из балтийских портов на КНР

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Два танкера с российской нефтью впервые отправились по Северному морскому пути в Китай из портов на Балтике. О тестировании новых маршрутов накануне сообщил портал EurAsia Daily со ссылкой на автоматические идентификационные системы (АИС) судов, взявших курс на китайский Жичжао. До сих пор этим путем на восток перевозили сырье из Мурманска, а из Ленинградской области танкеры шли на Запад. Однако эмбарго, введенное ЕС на импорт нефти из РФ, ускорило решение Москвы перенаправить поставки в азиатском направлении. О перспективах, преимуществах и рисках Севморпути — в материале NEWS.ru.

Какие суда вышли в путь

По данным издания, которое ссылается на портал MarineTraffic, отслеживающий движения судов в режиме реального времени, речь идет о нефтеналивных танкерах «Приморский проспект» и NS Arctic.

Первый вышел из Усть-Луги 13 июля, второй — из Приморска 14-го. В настоящее время оба проходят побережье Северной Европы, а именно — Норвегии, и движутся в направлении порта Жичжао (КНР). Как ожидается, они прибудут туда 12 и 18 августа, то есть новый маршрут займет у судов 31–34 дня. В общей сложности они доставят китайцам до 224 тысяч тонн нефти.

Наблюдатели говорят, что этот маршрут более короткий и, соответственно, быстрый. К примеру, плыть из того же Приморска в Жичжао вокруг Европы через Суэцкий канал придется около 45 дней.

Действительно ли возить нефть в Китай через льды выгоднее

Координатор совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников в беседе с NEWS.ru подтвердил экономическую выгоду такого маршрута.

«Во-первых, СМП почти в два раза короче, чем стандартный путь через Суэцкий канал, и дешевле. Во-вторых, он безопаснее, учитывая наши с Китаем определённые проблемы с Западом», — сказал эксперт.

Фото: shutterstock.com Нефтяные танкеры из Балтийских портов раньше шли на Запад. Теперь меняют курс

Когда решили отправлять танкеры из Балтики в КНР по Севморпути

Об идее перенаправить нефть по Севморпути с Балтики в Азию 17 мая говорил гендиректор Росатома Алексей Лихачев (компания курирует логистику Севморпути, ее ледоколы пробивают льды, обеспечивая навигацию). На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что госкорпорация вместе с отечественными компаниями прорабатывает вопрос о том, как перенаправить российскую нефть из портов Балтики на Северный морской путь как «самый безопасный и привлекательный маршрут».

«Эмбарго, введенное европейскими странами на поставку российской нефти и нефтепродуктов, не только стало вызовом, но и открыло новое окно возможностей для появления дополнительной грузовой базы на СМП. Благодаря Северному морскому пути возникла возможность переброски очень многих транспортных морских активностей с запада на восток», — заявил глава Росатома.

Фото: Collin Knopp-Schwyn and Turkish Flame/CC BY 4.0/Wikimedia Commons Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Северного морского пути (обозначен синим — более 14 тыс. км) и альтернативный путь, использующий Суэцкий канал (красным — более 23 тыс. км)

Кто еще заинтересован в российском Севморпути

Изначально в Москве рассчитывали сделать СМП коммерческим проектом, который будет привлекателен в том числе для западных перевозчиков. Однако в свете последних событий их интерес к СМП заметно упал. Зато, по словам Лихачева, он вырос у стран Ближнего Востока и Азии, включая членов БРИКС. «В этой связи прорабатываем участие партнеров из дружественных стран не только в транзите по СПМ, но и в развитии инфраструктуры», — рассказал глава Росатома.

Александр Воротников напомнил, что в марте этого года Кремль обсуждал вопрос эксплуатации Северного морского пути с председателем КНР Си Цзиньпином, когда тот приезжал с визитом в Москву. Владимир Путин объявил о планах создать совместный рабочий орган по освоению транзитного потенциала Севморпути.

«Нынешний выход в океан из балтийских портов танкеров класса „Афрамакс“ (усиленного ледового класса. — NEWS.ru) — это результат тех договоренностей. За ними пойдут и другие», — уверен Воротников.

Фото: shutterstock.com Сезон навигации на Севморпути увеличился благодаря глобальному потеплению

Когда Севморпуть станет круглогодичным

Александр Воротников напомнил, что навигация на СМП в последние годы длится с июня по декабрь — ее сроки увеличило глобальное потепление на планете.

«Навигация в Артике станет круглогодичной после того, как на заводе „Звезда“ в Приморье сдадут головной атомный ледокол „Лидер“. Он сможет рубить лед толщиной до четырех метров. Ледокол очень дорогой, но он изменит ситуацию в Арктике кардинально. „Лидер“ станет самым мощным ледоколом в мире. Завершение его строительства намечено на 2027 год», — рассказал собеседник NEWS.ru.

От количества и мощности ледоколов напрямую зависит успешная эксплуатация Севморпути, заявил NEWS.ru вице-президент ассоциации «Северный морской путь» Владимир Харлов.

«Сейчас у нас работают восемь ледоколов. В России в настоящее время самый мощный ледокольный флот в мире, но его нужно наращивать. Нам необходимо до 15 ледоколов. На АО „Балтийский завод“ строится несколько ледоколов. Это очень непросто — требуются десятки миллиардов рублей плюс квалифицированные специалисты. Но вопросы решаются — программа развития СМП рассчитана до 2035 года. В Арктике без мощных ледоколов делать нечего», — уверен Виктор Харлов.

Фото: Rosatom/Global Look Press Атомный ледокол «Вайгач» прокладывает путь в Арктике

Что еще нужно Севморпути помимо ледоколов

Помимо ледоколов нужны обычные суда для обслуживания инфраструктуры пути — к 2030 году требуется почти 160 кораблей, полагает Александр Воротников.

«Нужно создавать инфраструктуру Севморпути. На нем сейчас порты только в Мурманске, на Ямале (поселок Сабетта), в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке. Если случится авария в океане, то танкер придется тащить во Владивосток. А если в результате аварии нефть выльется в океан, то нас обвинят в уничтожении природы. Два триллиона рублей вкладывается в этот проект, но и сделать надо много. Это вызов для экономики России, зато отрасль будет развиваться», — подчеркнул специалист.

Что такое Севморпуть, какой у него статус

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью и Дальним Востоком России, которая остается самым большим арктическим прибрежным государством с самой протяженной береговой линией. По российским законам СМП — это «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Часть акваторий, через которые проходят трассы Северного морского пути, Россия рассматривает как исторические внутренние воды.

Здесь, в Арктике, сталкиваются две правовые доктрины — российская и американская. Как поясняют юристы-международники, США выступают за интернационализацию арктических проливов — Лаптева, Санникова, Вилькицкого, Шокальского. Москва же не считает их международными проливами с правом автоматического транзитного прохода судов и кораблей.

Еще при администрации Трампа Белый дом угрожал инициировать на Севморпути мероприятия в рамках американской доктрины «Свобода судоходства» (Freedom of Navigation) — попытаться без согласования с РФ провести через акватории СМП свои военные корабли. Такие акции американцы регулярно совершали в Южно-Китайском море или Ормузском проливе, что вызывало острую реакцию Пекина и Тегерана.

Угрозы в адрес СМП так и остались на уровне заявлений американских военных. Но если представить ситуацию, при которой ледокол Береговой охраны США вошел бы в российские воды и был бы задержан силами Северного флота РФ, это стало бы серьезным инцидентом.

Регулярные контакты военных, например встречи начальников генштабов вооруженных сил стран Арктического совета, были призваны предотвратить такие происшествия. Но с 2014 года они заморожены. Тем не менее РФ и после успешно сотрудничала с Береговой охраной США в Арктике. Так, в 2018 году стороны договорились о регулировании судоходства в Беринговом проливе между Чукоткой и Аляской, где проходит много судов и рыболовецких траулеров.

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