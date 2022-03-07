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Российская делегация вылетела в Брест на переговоры с украинской стороной

12:12, 07 марта 2022
Российская делегация вылетела в Брест на переговоры с украинской стороной Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры Фото: БелТА/РИА Новости
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Российская делегация отправилась в Брест для третьего раунда переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил Sputnik Беларусь. Информации о движении украинских переговорщиков в сторону Белоруссии пока не поступало.

Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной, — говорится в сообщении. 

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось «найти некоторые точки», по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров прошёл 3 марта в Белоруссии. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.

Однако представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Украина отказалась от гарантий соблюдения режима тишины в Мариуполе и Волновахе. По данным НМ ДНР, боевики украинского нацбатальона «Азов» препятствовали мирным жителям покинуть Мариуполь, используя население города в качестве «живого щита».

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