Роскосмос в сентябре запустит спутник для Анголы

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Роскосмос запустит спутник связи для Анголы «Ангосат-2» в первой декаде сентября. Он будет запущен по договорённости стран взамен утраченного спутника «Ангосат-1», который был запущен с Байконура в декабре 2017 года, пишет ТАСС.

С первым спутником для Анголы связь пропала на следующий день. Работы по созданию и запуску спутника «Ангосат-2» были переданы «Информационным спутниковым системам» имени М. Ф. Решетнёва. Предприятие отправляло зарубежному партнёру Airbus конструкцию модуля космического аппарата.

В итоге на спутник было установлено ретрансляционное оборудование, с помощью которого космический аппарата обеспечит вещание в С- и Ku-диапазонах частот, а также связь.

Ранее Роскосмос сообщил, что орбитальная миссия грузового корабля «Прогресс МС-18», которая продлилась 216 дней, подошла к концу. 1 июня в 11:02 мск он отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).