Родственники пытаются вернуть тело наемника из Колумбии с Украины La FM: отец наемника из Колумбии попросил помочь вернуть тело его сына с Украины

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Отец погибшего в зоне спецоперации на Украине колумбийского наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса призвал МИД страны ускорить процесс вывоза тела его сына на родину, передала радиостанция La FM. По информации СМИ, в украинской армии пообещали сделать это через четыре недели.

Франсиско Тарасона, отец молодого человека, <...> обратился за помощью к Министерству иностранных дел Колумбии с целью как можно скорее репатриировать тело его сына, — обратили внимание на сайте радиостанции.

Наемник погиб на Украине 8 мая, говорится в статье. Военный отправился в зону спецоперации, когда узнал о необходимости в солдатах и высоких зарплатах, привели журналисты слова отца 24-летнего колумбийца.

Ранее сообщалось, что кладбища Прибалтики обрастают могилами наемников, принимающих участие в конфликте на Украине на стороне Киева. В частности, там похоронен прах кремированного литовского бойца Тадаса Тумаса, писало издание РИА Новости. Он стал первым наемником, ликвидированным российскими военными в зоне СВО, напомнили журналисты.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что французские солдаты, которых президент Эммануэль Макрон отправит на Украину, будут уничтожены. По его словам, иностранцам нечего делать в зоне боевых действий. Французскому лидеру стоит сразу повести войска на Россию и понять, что этого делать не стоило, констатировал политик.