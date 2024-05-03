Кладбища Литвы обрастают могилами наемников, убитых на Украине РИА Новости: на кладбищах в Прибалтике появляются могилы украинских наемников

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Кладбища Прибалтики обрастают могилами наемников, принимающих участие в конфликте на Украине на стороне Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, который побывал на военном кладбище Антакальнио в Вильнюсе. Именно там похоронен прах кремированного литовского бойца Тадаса Тумаса, который, как утверждают местные СМИ, стал первым наемником, ликвидированным российскими военными в зоне СВО.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России на 14 марта 2024 года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Данные об истинных потерях в Литве не озвучивают.

В стране считают, что первым наемником, погибшим на Украине, является боец Тадас Тумас. Он служил в 92-й бригаде ВСУ под позывным Великан. Считается, что он был убит под Артемовском в феврале 2024 года — российский дрон сбросил гранату на автомобиль, в котором он ехал. До того как отправиться на Украину, Тумас работал пограничником на границе Литвы и Белоруссии. Ему было 42 года.

Та же судьба постигла еще одного наемника из Прибалтики — эстонского бойца Танеля Криггуля. Он решил отправиться на Украину в декабре 2022 года, где вступил в «интернациональный легион» ВСУ. Он погиб при атаке российского беспилотника вблизи Красного Лимана в ДНР весной 2023 года. Ему было 29 лет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил NEWS.ru, что французские солдаты, которых президент Эммануэль Макрон отправит на Украину, будут уничтожены. По его словам, иностранцам нечего делать в зоне боевых действий. Депутат подчеркнул, что французскому лидеру стоит сразу повести войска на Россию и понять, что этого делать не стоило.