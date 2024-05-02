«Всех до единого»: в ГД пообещали уничтожать французских солдат на Украине Депутат Журавлев: отправленные на Украину французские солдаты будут уничтожены

Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

Французские солдаты, которых президент Эммануэль Макрон отправит на Украину, будут уничтожены, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, иностранцам нечего делать в зоне боевых действий. Депутат подчеркнул, что французскому лидеру стоит сразу повести войска на Россию и понять, что этого делать не стоило.

Пусть Наполеон-Макрон лично, лучше на белом коне, поведет свои войска на Россию, тогда он сразу поймет, что этого делать не стоит. Отфотошопленные бицепсы ему не помогут, нужны навыки и опыт другого порядка. <...> Они (французские солдаты. — NEWS.ru), скорее всего, считали это сафари, где можно стрелять в россиян. Если Париж не останавливает недавняя массовая гибель французских наемников во время удара по их расположению в Харькове — пусть отправляют еще большие силы. Они все будут уничтожены, все до единого. Иностранцам там точно делать нечего, — сказал Журавлев.

Парламентарий привел данные Министерства обороны РФ, которое сообщило о ликвидации 147 наемников из Франции, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Как отметил Журавлев, это больше половины из тех, кто приехал.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Макрон без согласования с парламентом Франции может отправить на Украину только Иностранный легион. По его словам, это достаточно боеспособное подразделение, но у него нет тяжелого вооружения. Матвийчук считает, что Макрон может принять решение об отправке не более 10 тысяч бойцов.

Реакцию вызвало свежее заявление французского лидера, который заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.