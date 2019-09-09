https://static.news.ru/photo/001402da-d2d3-11e9-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Loznak/Global Look Press

Более 23 родственников американского актёра Сидни Пуатье пропали на Багамах после обрушившегося на острова урагана «Дориан». Об этом рассказал племянник актёра Джеффри.

По словам 66-летнего мужчины, он ждёт вестей о своих детях, проживающих во Фрипорте, и сестре Барбаре.

Мы пока никого не нашли и ничего от них не слышали. Мы ищем их и ждём. Это очень беспокоит всех нас, — приводит Telegraph слова Джеффри Пуатье.

Сидни Пуатье родился в Майами в семье выходцев с Багамских островов. Он стал первым темнокожим актёром, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Сотрудники канадского метеобюро присвоили урагану «Дориан» статус тропического шторма. Он находится в районе острова Ньюфаундленд, писал News.ru.