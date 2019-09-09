Более 23 родственников американского актёра Сидни Пуатье пропали на Багамах после обрушившегося на острова урагана «Дориан». Об этом рассказал племянник актёра Джеффри.
По словам 66-летнего мужчины, он ждёт вестей о своих детях, проживающих во Фрипорте, и сестре Барбаре.
Мы пока никого не нашли и ничего от них не слышали. Мы ищем их и ждём. Это очень беспокоит всех нас, — приводит
Telegraphслова Джеффри Пуатье.
Сидни Пуатье родился в Майами в семье выходцев с Багамских островов. Он стал первым темнокожим актёром, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Сотрудники канадского метеобюро присвоили урагану «Дориан» статус тропического шторма. Он находится в районе острова Ньюфаундленд, писал News.ru.