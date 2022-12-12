Reuters узнал, пригласят ли США Россию на форум АТЭС в 2023 году Reuters: США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году

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Вашингтон пригласит Москву на заседание Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое состоится в 2023 году в Сан-Франциско, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского представителя форума Мэтта Мюррея. Он напомнил, что Россия является одним из 21 членов объединения.

Как хорошие управляющие АТЭС, США пригласят Россию, которая является одним из 21 членов блока, — передает слова Мюррея агентство.

В ноябре посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Кирилл Барский заявил, что Вашингтон пригласил российскую сторону на предварительное заседание старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. США в 2023 году будут председательствовать в организации, очередь перешла к этой стране от Таиланда. В связи с этим Барский выразил надежду на то, что США будут в течение всего 2023 года нести ответственность за обеспечение равноправного, взаимоуважительного и открытого сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Большинство участников лидерской встречи форума АТЭС в ноябре осудили конфликт на Украине. В то же время в итоговой декларации, принятой по завершении саммита, сказано, что в АТЭС признают «наличие других мнений и оценок».