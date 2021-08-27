Разведка США представила доклад о появлении коронавируса

Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование об истоках происхождения коронавируса. Выдержки из документа 27 августа размещены на сайте офиса директора национальной разведки.

В расследовании утверждается , что «вирус не был разработал в качестве биологического оружия».

Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагает, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии, — отмечается в документе.

При этом разведывательные ведомства США считают, что «нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или иную оценку по этому поводу». Мнения разных ведомств «до сих пор расходятся», но правдоподобными считаются обе известные гипотезы — естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории, подчёркивается в документе.

Ранее стало известно, что процесс выявления истоков пандемии коронавирусной инфекции застопорился. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Специалисты считают, что собранные в ходе работы в Ухани данные не подтверждают, что пандемия была результатом утечки из лаборатории. Эксперты придерживаются мнения, что эту версию необходимо отвергнуть.