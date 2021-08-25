В ВОЗ заявили о трудностях при поисках источника COVID

Процесс выявления истоков пандемии коронавирусной инфекции застопорился. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в статье для журнала Nature.

Специалисты считают, что собранные в ходе работы в китайском городе Ухань данные не подтверждают, что пандемия была результатом утечки из лаборатории. Эксперты придерживаются мнения, что эту версию необходимо отвергнуть. Они полагают, что стоит искать самые ранние случаи коронавируса в Китае и за его пределами. В этом учёным помогут исследования на наличие антител и ранние факты о заболевании от декабря 2019 года. Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей, но в этом случае важен фактор времени.

Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать с вирусом до декабря 2019 года, будут приносить всё меньше результатов, — говорится в статье.

Ранее стали известны результаты двухмесячного расследования американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Специалисты не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Им не удалось определить, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии либо перешёл к людям естественным образом от животных. Их мнения в этом вопросе разошлись.

Также постоянный представитель Китая в ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с требованием проверить возможный синтез COVID-19 в американской лаборатории.