«Разбил нам сердце»: украинцы готовы заплатить Деппу за отказ посетить РФ Ряд поклонников призвали Джонни Деппа отказаться от визита в Россию

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джонни Депп

Ряд поклонников предложили собрать $370 тысяч для американского актера и музыканта Джонни Деппа за отказ от анонсированного визита в Россию осенью 2023 года. Пользователи из Украины оставили десятки комментариев под его публикацией в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Исполнителю роли Джека Воробья, который планирует записать совместную песню с российской группой «ЯМОРЕ», советуют отказаться от российского тура.

Если вам нужно $370 тысяч, вы бы открыли сбор, украинцы очень быстро пожертвуют вам эти деньги, — заявил один из поклонников.

Подписчица Милана Повар сообщила, что ей стыдно за Деппа, поскольку он согласился отправиться в РФ.

Мы все знаем, что вы умный и добрый человек, пожалуйста, не делайте таких ошибок в своей жизни, — отметила она.

Еще один пользователь под ником Мария написала, что ее сердце разбито, так как ранее Депп поддерживал Украину.

Мы любим тебя, приятель. Ты великий. Правда ли, что ты едешь в Россию, чтобы записать там песню? Кажется, когда-то ты поддерживал Украину. Это во всех новостях. Ты разбил нам сердце! — написала она.

Ранее стало известно, что Депп согласился приехать в Москву для записи гитарной партии для совместной песни с «ЯМОРЕ». Название композиции держится в секрете. Композитор Михаил Лисов рассказал, что переговоры велись с 2018 года, но осложнялись пандемией и разводом звезды с Эмбер Херд.

По словам Лисова, гонорар голливудского актера составит $370 тысяч. Во время визита в Россию Депп захотел увидеть некоторые города и проехать по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.