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Распространение вакцины Pfizer может быть затруднено из-за условий хранения

18:11, 11 ноября 2020
Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная Pfizer и BioNTech, обладает недостатком, который может снизить её распространение даже в богатых странах.

Препарат должен храниться при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Размороженную вакцину можно использовать в течение пяти дней, а затем она испортится. Для вакцинирования необходимо произвести два укола, вторая инъекция делается через месяц, поэтому процесс перевозки и разморозки вакцины необходимо повторять, пишет Bloomberg.

Для перевозки и хранения препарата нужно создать сложную систему. Она должна включать склады с возможностью глубокой заморозки, транспорт с холодильниками, а также пункты вакцинации, оборудованные особым образом. Страны должны вложить большие средства для создания систем производства, хранения и транспортировки, а также действовать максимально скоординированно. Из-за этого доступ в вакцине смогут иметь только жители богатых стран, причём та их часть, которая проживает в крупных городах, считают журналисты.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия утвердила контракт с компаниями BioNTech и Pfizer, предполагающий закупку 200 млн доз вакцины, а также опцию на приобретение ещё 100 млн доз.

Ранее добровольцы вакцины Pfizer пожаловались на неприятные ощущениях после прививки. У многих из них появились головные боли, ломота в теле и жар. Часть добровольцев рассказывали, что чувствовали себя как после тяжёлого похмелья. Отмечается, что испытания проходили вслепую, поэтому пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.

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