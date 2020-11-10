Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/f7cd8f7c-237d-11eb-80b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О неприятных ощущениях после прививки от коронавируса во время испытаний рассказали их участники, которые добровольно решились опробовать на себе новую вакцину американского производства Pfizer.

Участниками испытаний стали 43 тысячи человек из шести стран. Этот этап стал третьим для вакцины фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнёра BioNTech.

Многие добровольцы жаловались на головные боли, жар, ломоту в теле. Некоторые уверяли, что после укола чувствовали себя как во время «тяжёлого похмелья». При этом многие говорили и об усилении побочных эффектов после второго укола, пишет британский таблоид Mirror.

Кто-то из испытуемых описал свое состояние после Pfizer с побочными эффектами после прививки от гриппа. Кто-то из испытуемых описал свое состояние после Pfizer с побочными эффектами после прививки от гриппа. В публикации отмечается, что испытания американской вакцины проходили вслепую и пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.

Вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом. Об этом заявил главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла, писал NEWS.ru.