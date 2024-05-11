Раскрыта неожиданная роль искусственного интеллекта на сайтах знакомств Уитни Вулф Херд допустила внедрение дублеров с ИИ на сайтах знакомств

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Искусственный интеллект способен упростить поиск партнеров на сайтах знакомств и даже сможет назначать свидания, считает Уитни Вулф Херд, основательница и исполнительный директор Bumble. По ее словам, которые приводит NBC, профильные ресурсы могут обзавестись технологией своеобразных дублеров с ИИ, которых люди смогут использовать при общении.

Есть мир, в котором ваш консьерж по свиданиям может пойти и назначить вам свидание с другим консьержем по свиданиям. <...> Тогда вам не придется разговаривать с 600 людьми, — сказала Херд, выступая на технологическом саммите Bloomberg в Сан-Франциско.

Хотя в обществе идея Херд вызвала скептицизм, сама основательница сайта знакомств уверена, что искусственный интеллект позволит людям «создавать более здоровые и равноправные отношения». Более того, как считает Херд, нейросети смогут давать советы по общению.

Ранее в США разразился скандал вокруг популярной нейросети ChatGPT, которую некоторые компании начали применять для подбора персонала. Как выяснилось, система демонстрирует расовую предвзятость к некоторым соискателям.

В рамках эксперимента журналисты при помощи ChatGPT сгенерировали несколько резюме с максимально схожими характеристиками. После этого в них вписали имена американских избирателей из базы данных переписи населения таким образом, чтобы создать широкий спектр расового и этнического разнообразия. При всех равных параметрах в резюме кандидат с африканским именем чаще оказывается в конце списка.