Раскачивающиеся из-за землетрясения в Турции стены попали на видео В Сети появились кадры последствий землетрясений в Турции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры последствий землетрясений в Турции. На опубликованных кадрах видны раскачивающиеся стены внутри здания, а также слышен сильный грохот. До этого в популярном среди туристов Стамбуле зафиксировали четыре сильных землетрясения подряд.

Первые подземные толчки магнитудой 3,9 начались в Мраморном море в 12:13 по местному времени (совпадает с московским). После этого было установлено землетрясение магнитудой 6,2 в 12:49 у Силиври.

До этого сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Ночью 21 апреля специалисты зафиксировали свечение в вершинном кратере, что свидетельствует о начале нового извержения.

Также стало известно, что почти сто домов оказались полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии мощных землетрясений. Это произошло 13 апреля. Инцидент привел к гибели трехлетнего ребенка. Также были разрушены и повреждены свыше 200 вспомогательных сооружений, среди которых числятся школа, медпункты и чайхана.

Ранее стало известно, что на филиппинском острове Минданао было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 51 километре от города Киамба, очаг залегал на глубине 31 километра. Никто не пострадал, разрушений не было. Инцидент произошел 6 апреля.