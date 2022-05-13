«Раковая опухоль для Европы»: Моравецкий призвал искоренить «русский мир» Премьер Польши Моравецкий назвал «русский мир» новой идеологией и призвал его искоренить

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Так называемый русский мир является «чудовищной новой идеологией», его следует уничтожить. Об этом заявил в колонке для издания Telegraph премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Русский мир» — это раковая опухоль, которая <...> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в её военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию, — написал польский премьер.

Это не первое скандальное заявление польского премьер-министра. Ранее Моравецкий сообщил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность. Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты.

Также сообщалось, что в Польше предложили изымать активы российских бизнесменов. Для этого необходимо изменить конституцию, и такое предложение уже поступило.