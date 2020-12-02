Ракетный эсминец ВМС США ушёл из Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/d8777ee0-34bb-11eb-ba0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy

Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Donald Cook (DDG75) покинул акваторию Чёрного моря после десяти дней пребывания в ней.

DDG75 вошёл в Чёрное море 23 ноября для участия в учениях по противовоздушной обороне во взаимодействии с командованием воздушных сил НАТО. В манёврах также были задействованы американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS.

Наш визит в Чёрное море способствовал углублению взаимодействия с союзниками по НАТО и другими партнёрами в регионе, - цитирует РИА Новости капитана эсминца Келли Джонса.

Судно во время своего десятидневного пребывания в Чёрном море заходило для восполнения запасов топлива в болгарскую Варну. В Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот внимательно следил за всеми действиями эсминца.

Предыдущим американским кораблём, посетившим регион, было судно аналогичного класса USS Roosvelt (DDG80). Боевые единицы флота США в 2020 году заходили в Чёрное море семь раз.

DDG75 на постоянной основе базируется на военной базе в Роте (Испания). Корабль оснащён крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения в Чёрном море кораблей из стран, не относящихся к черноморскому бассейну, ограничено 21 сутками.

Как передавал NEWS.ru, 28 ноября российский истребитель Су-27 поднимали в небо для сопровождения самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря. Приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами.