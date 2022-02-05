Радиоактивные прятки: утерянные, но так и не найденные ядерные бомбы США

Прошло 63 года с момента утери США атомной бомбы, когда в результате столкновения истребителя F-86 и бомбардировщика B-47 водородная бомба Mark 15 была сброшена у курортного города Тайби-Айленд в США. Потеря ключей, наушников и даже телефонов становится для людей существенным поводом для грусти, но, несмотря на всю щепетильность вопроса, на удивление достаточно часто случается так, что страны теряют целые атомные бомбы, а затем десятилетиями не могут их найти.

В США подобные случаи попадают под термин «сломанная стрела» (англ. broken arrow) — аварийные ситуации с оружием массового поражения, которые не несут угрозу начала полномасштабной ядерной войны. В СССР подобные случаи также имели место. Среди них аварии с участием подводных лодок К-9 в 1970-м и «Комсомолец» в 1989-м. Отставной советский генерал Александр Лебедь и вовсе заявлял , что у СССР имелись портативные ядерные чемоданы, часть которых могла быть утеряна и оказаться в руках различных террористических организаций. Его слова привели к обвинениям в адрес России о неудовлетворительной охране ядерного оружия, но даже подлинность существования рабочих переносных «ядерных чемоданчиков» не доказана.

В Штатах за всю историю было более 32 случаев, связанных с аварийными «сломанными стрелами», а на данный момент по официальным данным считается, что не найдены или не извлечены, по разным оценкам, около шести бомб.

Mark 4 бороздит океаны

Самый ранний случай потери ядерного оружия датируется 13 февраля 1950 года. Авария произошла во время учений бомбардировщика Convair B-36, когда у экипажа, возвращавшегося с Аляски в Техас, возникли проблемы с двигателем. Экипаж успел удачно катапультироваться и выжил. Сам самолёт в итоге потерпел крушение и был найден лишь спустя четыре года. Рискуя совершить экстренное приземление с боеголовкой, экипажем было принято решение сбросить бомбу Mark 4, также известную как «Толстяк», в Тихий океан. Несмотря на то что с тех пор прошёл 71 год, устройство так и не было найдено. По заверениям правительства, в оружии в любом случае не содержалось количество плутона, необходимого для полноценного ядерного взрыва. По другим данным, для избежания сценария, где устройство окажется в чужих руках, часть бомбы всё же была взорвана, а под воду ушли лишь обломки устройства, в том числе и 45 кг урана. В 2016 году в медиа сообщалось о том, что во время нахождения под водой дайвер случайно обнаружил ту самую бомбу, но после тщательной проверки оказалось, что это была не она.

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Самолёт-призрак

Уже через шесть лет после первой «сломанной стрелы» инцидент повторился уже над Средиземным морем, когда бомбардировщик B-47 совершал перелёт из Флориды в Марокко. Для совершения такого маршрута, учитывая необходимое топливо при весе самолёта, транспорту необходимы были дозаправки. Первая из них прошла успешно, а когда с экипажем бомбардировщика связались для проведения второй дозаправки, то ответа не последовало. Этот случай был гораздо опаснее предыдущего, так как в этот раз B-47 переносил две 3400-килограммовые ядерные бомбы Mark 15. Экипаж, самолёт и боеголовки были объявлены пропавшими и до сегодняшнего дня больше о них ничего не известно.

По-настоящему экстремальный курорт

Бомба, утерянная в результате уже упомянутого столкновения истребителя F-86 и бомбардировщика B-47, упала в воды залива Уоссо рядом с курортным городом Тайби-Айленд. Этот случай иногда не относят к «сломанным стрелам» по той причине, что правительство изначально заявляло о том, что боеголовка являлась учебной и не могла вызвать ядерный взрыв. Тем не менее в 1990-х даже в конгрессе от высокопоставленных генералов звучали предупреждения о том, что на самом деле упавшая у Тайби-Айленда бомба являлась полноценным ядерным оружием. Это не мешает городку с населением в почти 3000 людей сохранять статус курорта.

Ядерное болото

24 января 1961 года США в очередной раз были на волоске от возможного ядерного взрыва, мощь которого в 260 раз превзошла бы взрыв Хиросимы, а радиационный фон мог дойти до Нью-Йорка, Вашингтона и других городов. Бомбардировщик B-52 с двумя водородными бомбами Mark 39 на борту потерпел аварию, в результате которой он взорвался в воздухе, а оба устройства были сброшены на землю. Одно из них упало в болото. Территория затем была выкуплена войсками США, а большая часть устройства так и осталась не извлечённой, в том числе и компоненты для взрыва, которые находятся под толстым слоем ила. Поиск и извлечение бомбы были заброшены из-за сложных условий местности, но время от времени радиационный фон местности проверяется специалистами для обеспечения безопасности. Вторая бомба прошла три из четырёх необходимых ступеней перед взрывом, но сработал последний предохранитель.

Японцы негодуют

Следующий случай произошёл, предположительно, в около 130 километрах от японских островов Рюкю, что привело к тому, что США было запрещено ввозить ядерное оружие на территорию Страны восходящего солнца. Палубный штурмовик A-4E Skyhawk, несмотря на все меры предосторожности, попросту скатился с авианосца в Тихом океане. Самолёт был оснащён термоядерным оружием мощностью в 1 мегатонну, который, предположительно, затонул на глубине в почти пять километров. Об инциденте публично заявили только спустя 15 лет. Несмотря на поиски, ни самолёт, ни бомба так и не были найдены.

Ледяной гроб

В 1960-е года в Гренландии с базы ВВС США начали запускаться патрули, предназначенные для перехвата потенциальной атаки СССР. В одном из патрулей 1968 году принял участие бомбардировщик B-52, оснащённый термоядерным оружием. В результате технической неисправности самолёт загорелся, экипаж катапультировался, а обломки самолёта погрузились под лёд, а вместе с ними — и осколки четырёх бомб, которые находились на борту. Обломки и лёд, который подвергся радиоактивному заражению, были помещены в контейнеры и направлены в США. Однако уже на месте было обнаружено, что в извлечённых материалах содержались только три бомбы, а четвёртая так и остаётся до сих пор где-то под ледниками Гренландии. Ситуация привела к скандалу между США и Данией, которая с 1957 года придерживалась политики запрета присутствия любого ядерного оружия как в самой Дании, так и на её территориях.

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Затонувшая подводная лодка

Последний случай утраты ядерного оружия со стороны США — по крайней мере, о котором известно, — произошёл в мае того же года, когда у Азорских островов в Португалии затонула подводная лодка Военно-морских сил США Scorpion. Все 99 членов экипажа и пара ядерных боеголовок W34 мощностью в 250 килотонн до сегодняшнего дня остаются погребёнными где-то на глубине трёх километров в Средиземном море.

Что, если их найдут террористы

Количество инцидентов с утерей ядерного оружия вызывает беспокойство, что сторонние организации или формирования при должном упорстве смогли бы извлечь утерянные бомбы, но подобная вероятность крайне мала, учитывая тот факт, что даже технологии сильнейших армий мира на данный момент не способны обнаружить или извлечь их. Веским поводом для тревоги является не столько потерянное ядерное оружие, сколько вероятность создания самодельных ядерных устройств: при наличии необходимых, хоть и труднодоступных компонентов крупная террористическая организация гипотетически может позволить себе создать нечто похожее на оружие массового поражения. Вероятность этого, к счастью, пока что мала.