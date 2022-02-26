Рада призвала Запад исключить РФ из Совбеза ООН

Верховная рада Украины выпустила обращение, в котором призвала западные страны сегодня, 26 февраля, «закрыть небо над Украиной», передаёт РИА Новости. Также на Украине потребовали исключить РФ из Совбеза ООН и ввести санкции против «всех россиян».

Рада Украины призывает Запад исключить Россию из Совбеза ООН, закрыть небо над Украиной и ввести санкции против всех россиян, — информирует РИА Новости.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что польские власти выступили с предложением принять Украину в состав ЕС в экспресс-режиме, написал политик в Twitter. Дуда отметил, что подобная мера должна позволить Киеву получить доступ к европейским денежным средствам.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным в ходе заседания Совета безопасности. Глава РФ призвал их брать власть в стране в свои руки и не позволять нацистам использовать мирное население в качестве щита. При этом он назвал власти Украины «шайкой наркоманов и неонацистов».