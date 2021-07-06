Рааб: британские корабли продолжат проходить через «украинские воды»

Британские корабли продолжат совершать проходы через «украинские воды». Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передаёт ТАСС.

Подобным образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который вторгся в территориальные воды России. По его мнению, судно следовало по кратчайшему прямому международно признанному маршруту.

У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом, — подчеркнул Рааб.

Британский эсминец пересёк российскую границу у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены применить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

По мнению президента России Владимира Путина, провокация с кораблём Defender была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, подчеркнул, что страны, которые будут устраивать провокации в Чёрном море, «получат по носу».