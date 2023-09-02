«Пытаются заставить замолчать»: Нобелевский комитет вступился за Муратова Глава Нобелевского комитета осудила признание Муратова иноагентом в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен осудила решение российских властей признать иностранным агентом лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает The Guardian. Рейсс-Андерсен заявила, что считает обвинения в отношении Муратова политически мотивированными.

Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира <...> за усилия по продвижению свободы слова и свободы информации, а также независимой журналистики. Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать, — заявила Рейсс-Андерсен.

Она добавила, что Нобелевский комитет продолжает поддерживать «важную работу», проделанную Муратовым и независимым изданием «Новая газета».

Минюст РФ включил Муратова в реестр иноагентов 2 сентября. Ведомство обосновало решение тем, что Муратов принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике РФ.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Муратова не признают иноагентом, если он не будет «прикрываться Нобелевской премией как щитом» для того, чтобы нарушать российский закон. Глава государства отметил, что Муратова не включат в соответствующий перечень, если он «не даст повода», чтобы быть объявленным в этом статусе.

Муратов в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с американо-филиппинской журналисткой Марией Рессой. Главред «Новой газеты» стал третьим россиянином, удостоенным этой награды, помимо первого президента СССР Михаила Горбачева и советского ученого Андрея Сахарова.