Путин назвал условие, при котором Муратова не объявят иноагентом

Главный редактор «Новой газеты» не получит статус иностранного агента, если для этого не будет оснований, считает президент Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе «Российской энергетической недели», которую транслировал телеканал «Россия 24». По словам главы государства, каждый россиянин должен понимать, что необходимо исполнять российское законодательство.

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл спросила у Путина, может ли он заверить, что лауреат «нобеля» не получит статус иноагента.

Послушайте, если он не нарушит российский закон, если он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдёт на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям, — ответил Путин.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

В Нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.

В день объявления лауреатов Нобелевской премии Минюст России в очередной раз пополнил список иноагентов и внёс в него ещё три издания. За 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews и «Кавказский узел», а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.