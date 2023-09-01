Нобелевского лауреата признали иноагентом Минюст признал главреда «Новой газеты» Муратова иноагентом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Минюст пополнил список иностранных агентов, в том числе внеся в него главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. При этом в обосновании не указывается, что он получал деньги от иностранных источников. Причиной стало распространение материалов иноагентов и мнений, формирующих негативное отношение к политике РФ.

Д. А. Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации, — указано в обосновании.

Также в списке появились журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева), депутат Максим Резник, журналист «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Денис Катаев, комик Руслан Белый, чеченский историк Майрбек Вачагаев.

Еще в обновленном реестре оказались историк Олег Радзинский (сын Эдварда Радзинского), экономист Константин Сонин, экс-глава штаба Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена) в Воронеже Евгений Карпов и антивоенное этническое движение «Новая Тыва».

В октябре 2021 года президент Владимир Путин заявлял, что Дмитрия Муратова, получившего Нобелевскую премию мира, не будут признавать иноагентом, если для этого не будет оснований. Он отметил, что журналисту не стоит прикрываться наградой в этом случае.