Путин заявил о готовности РФ помочь Конго в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5953f546-bf89-11ea-826a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press

Россия готова помочь Республике Конго в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо.

Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что президенты также обменялись мнениями о ситуации в Ливии, поскольку Конго председательствует в Комитете высокого уровня Африканского союза по этой стране. Лидеры подчеркнули необходимость мирного решения ливийского конфликта путем политического диалога с участием всех ливийских сторон. Также были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-конголезских переговоров в мае прошлого года.

Кроме того, Дени Сассу-Нгессо поздравил Путина с итогами общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе конголезской стороны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заражения COVID-19 в Африке превысило 230 тысяч. За всё время на Африканском континенте зафиксировано 230 454 случая заражения коронавирусной инфекцией. 6218 пациентов с COVID-19 скончались. Победить болезнь удалось более 106 тысячам человек.

Как писал NEWS.ru, король Марокко Мухаммед VI поручил направить медицинскую помощь в 15 стран Африки для борьбы с коронавирусом.