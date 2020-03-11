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Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую соглашение между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Соглашение предусматривает вывод американских войск, обмен пленными между правительством и талибами, начало мирных переговоров.

В тексте резолюции сказано, что Совбез ООН «приветствует важные шаги», которые направлены на прекращение войны и начало внутриафганских мирных переговоров. Правительство Афганистана и движение «Талибан» (запрещено в РФ) призывают «добровольно...