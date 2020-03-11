Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва всегда готова поддержать идею подключить к работе в «нормандском формате» депутатов России, Украины, Германии и Франции. Также глава российского государства выразил надежду, что идея найдёт понимание и в администрации украинского лидера.
Своё заявление Путин сделал 10 марта после встречи в Кремле с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным,
Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо. И я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины, — заявил Путин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским журналистам рассказал, насколько сложно ему было достигать договорённостей с президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о переговорах в «нормандском формате» в декабре 2019 года, когда главы российского и украинского государств впервые встретились лицом к лицу.
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