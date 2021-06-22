Путин назвал решающим вклад России в урегулирования проблемы Карабаха

Президент России Владимир Путин заявил, что вклад России в урегулировании проблемы Карабаха является решающим. Он записал видеообращение к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

При решающем вкладе России остановлен конфликт в Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия не забывает об ответственности за процветание соседних стран, с которыми её сближают неразрывные человеческие, культурные и исторические связи. По его словам, наша страна и дальше будет содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплять мир и стабильность на общем континенте.

Ранее исполнительный директор СНГ Сергей Лебедев в ходе «Примаковских чтений» рассказал NEWS.ru, что Россия продолжит предпринимать усилия для побуждения Азербайджана и Армении к продолжению процесса урегулирования проблем, связанных с Карабахом. По его словам, с обеих сторон начинают звучать заявления о необходимости смотреть в будущее.

В ночь на 10 ноября 2020 года лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе после эскалации конфликта, произошедшей осенью. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.