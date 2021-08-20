Путин назвал ФРГ одним из основных партнёров России

Германия является одним из основных партнёров России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остаётся одним из основных партнёров для нас и в Европе, и в мире в целом. В страновом измерении ФРГ для нас второй торгово-экономический партнёр после Китая, — отметил Путин.

Он добавил, что товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике. Российский лидер выразил уверенность, что визит Меркель в Москву будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполненным серьёзным содержанием.

В свою очередь, канцлер ФРГ подчеркнула, что у России и Германии есть разногласия, но обе страны намерены поддерживать контакт. Меркель сообщила, что обсудит с Путиным Афганистан, Ливию и другие вопросы.

В Кремле рассказали, что на переговорах будут затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также будет поднята тема актуальных международных и региональных вопросов. Путин и Меркель не планируют подписывать никаких документов на встрече.

Нынешний визит станет для Меркель последним в качестве канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, на них станет известно имя нового канцлера. Последний раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.