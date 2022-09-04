Путин и Эрдоган подтвердили решимость реализации строительства АЭС «Аккую»

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Администрация президента Турции сообщила, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин подтвердили решимость реализации, согласно плану, проекта строительства первой турецкой АЭС «Аккую». Стороны в ходе телефонного разговора договорились детально обсудить этот вопрос на саммите Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в Самарканде с 15 по 16 сентября. Лидеры двух стран также обсудили вопрос экспорта зерна и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет ТАСС.

Президенты Эрдоган и Путин подтвердили решимость в реализации проекта строительства АЭС «Аккую», согласно плану. Оба лидера договорились детально обсудить все эти и другие вопросы на встрече в Самарканде, — сообщили представители Эрдогана.

Турецкий лидер также выразил готовность снова выступить в качестве посредника в вопросе ЗАЭС.

Представители украинского госпредприятия «Энергоатом» ранее сообщили, что пятый блок Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключили от энергоресурсов после интенсивных обстрелов станции со стороны ВСУ. Отмечается, что решение было принято после повреждения линии связи с энергосистемой Украины. В компании добавили, что в настоящее время для обеспечения работы двух блоков не хватает пропускной способности линии связи. На данный момент используется шестой энергоблок, который работает в ограниченном режиме.