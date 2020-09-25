Пушков высмеял мечту Киева «присосаться» к деньгам Евросоюза

https://static.news.ru/photo/0a0d5df4-2a8f-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля призвано положить конец «украинской мечте». По его словам, она заключалась в том, чтобы паразитировать на ЕС в благодарность за враждебность к Москве.

В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Боррель отметил, что ЕС — это не банкомат. Пушков считает слова Борреля важными, поскольку мечта «присосаться» к евроденьгам и была главной надеждой майдана.

Помните один из его лозунгов: «Хочу шёлковые трусики и в ЕС»? Finita la comedia. В ЕС не примут, по безвизу выехать можете, но на «трусики» придётся заработать, батрача у поляков или обслуживая посетителей европейских кафе, — подчеркнул сенатор в Telegram-канале.

Он также процитировал поговорку — «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», отметив, что Украина уже находится в ней.

Киев долго настаивал на своём праве быть главным европаразитом, но Брюсселю, похоже, это надоело: сами разрушили свою экономику — сами и мучайтесь, — написал Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Жозеп Боррель попросил Украину не ждать решения внутренних проблем извне. Заявление он сделал по итогам визита в Киев. Евродипломат подчеркнул, что стабильная, процветающая и демократичная Украина является лучшим способом стабилизировать соседство с Евросоюзом. Однако, признал Боррель, надежды, которые возлагались на Зеленского, пока оправдались не в полной мере.