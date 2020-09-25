Не банкомат для Украины: в ЕС посоветовали Зеленскому не ждать лёгких денег

https://static.news.ru/photo/2e3e055a-ff4d-11ea-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Украину не ждать решения внутренних проблем извне. Заявление он сделал по итогам визита в Киев.

Отчёт о поездке и о встрече с украинским лидером опубликован на сайте ЕС.

Я сказал президенту [Владимиру Зеленскому, что] Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: лучшее, что мы можем сделать для поддержки Украины, — это помочь с реформами в стране. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы, — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии заверил, что украинская тематика остаётся в европейской повестке. Однако добавил, что Киев сможет получить выгоду от торговли с ЕС и предоставленных преференций только в результате серьёзных экономических и политических преобразований, в том числе в части борьбы с коррупцией.

Он подчеркнул, что стабильная, процветающая и демократичная Украина является лучшим способом стабилизировать соседство с Евросоюзом. Однако, признал Боррель, надежды, которые возлагались на Зеленского, пока оправдались не в полной мере. Опасения вызвало в том числе то, что процесс реформ фактически застопорился, а в ходе весенних перестановок в правительстве его покинули некоторые реформаторы.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский является самым дорогим президентом за всю историю страны. Такое заявление было озвучено на фоне появления проекта бюджета на 2021 год.