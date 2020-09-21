Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

https://static.news.ru/photo/fbe48470-fc32-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский является самым дорогим президентом за всю историю страны. Такое заявление было озвучено на фоне появления проекта бюджета на 2021 год.

По словам Порошенко, в проекте выросли расходы на силовиков и на содержание окружения Зеленского.

Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году, — на свете нет такого количества велосипедов, чтобы освоить вещи, — отметил Порошенко, слова которого приводит РИА Новости.

Бывший глава Украины также подчеркнул, что в бюджете страны планируется на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко заявил, что правоохранители в стране поставили рекорд Гиннесса, заведя на него 58 уголовных дел — больше, чем на кого бы то ни было в мире.

По словам политика, у властей государства нет денег на армию. Однако финансы есть на следственные органы.